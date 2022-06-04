Bin Ahıska Türk ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesi Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılında, Ahıska Türkü bin aile, iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, "Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türkü soydaşlarımızdan Türkiye'ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere, 2022 yılında bin ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesine, 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.