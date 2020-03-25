Bin aileyi evde ziyaret ederek destek paralarını dağıttılar - Son Dakika

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Bin aileyi evde ziyaret ederek destek paralarını dağıttılar
6 saat önce
IĞDIR'da koronavirüs tedbirleri sebebiyle sokağa çıkamayan vatandaşların yardım paraları evlerine teslim edildi.
IĞDIR'da koronavirüs tedbirleri sebebiyle sokağa çıkamayan vatandaşların yardım paraları evlerine teslim edildi.
Iğdır'da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sosyal destek vefa grubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan (SYDV) yardım alan bin aileyi ziyaret etti. Koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkmayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan vefa grubu, SYDV tarafından ailelere ödenen 300'er liralık destek paralarını da ödedi. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Sosyal destek vefa grubumuz, ihtiyaç sahibi insanımıza sahip çıkıyor. Evleri ziyaret ederek yardım yapıyorlar "dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:59 Kaynak: DHA
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