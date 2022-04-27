BİN ÇOCUĞUN FIRÇASINDAN BİN PARÇALIK ATATÜRK PORTRESİ - Son Dakika
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BİN ÇOCUĞUN FIRÇASINDAN BİN PARÇALIK ATATÜRK PORTRESİ

27.04.2022 16:30

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde özel bireylerin de olduğu farklı okullardan 1000 ilkokul öğrencisinin çizdiği 1000 parçadan oluşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi tamamlanarak asıldı.

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde özel bireylerin de olduğu farklı okullardan 1000 ilkokul öğrencisinin çizdiği 1000 parçadan oluşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi tamamlanarak asıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında aralarında özel bireylerin de olduğu farklı okullardan ilkokul öğrencilerinin çizdiği Atatürk portresi Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne asılarak sergilendi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de projenin yürütüldüğü okulları ziyaret ederek, çocuklarla birlikte boyama yapmıştı.

Reyhan Çetindaş'ın mentörlüğünü üstlendiği projede ressam Fatmagül Yetim, 1000 adetten oluşan A4 boyutundaki puzzle kağıtları çocuklara dağıtarak, çizimler de onlara eşlik etti. Her bir çocuk portrenin bir parçasını boyadı. Ardından tüm parçalar Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirildi. Projeye katılarak, boyama yapan çocuklar da çizdikleri resmin Atatürk portresi olduğunu sonradan öğrendi. Resmin tamamını görünce büyük bir heyecan yaşayan çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Porte resmin sergi açılışına katılarak, çocukların mutluluğuna ortak olan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm çocukları tebrik ederek, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

BİN ÇOCUĞUN FIRÇASINDAN BİN PARÇALIK ATATÜRK PORTRESİ
BİN ÇOCUĞUN FIRÇASINDAN BİN PARÇALIK ATATÜRK PORTRESİ
BİN ÇOCUĞUN FIRÇASINDAN BİN PARÇALIK ATATÜRK PORTRESİ
BİN ÇOCUĞUN FIRÇASINDAN BİN PARÇALIK ATATÜRK PORTRESİ

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Mustafa Kemal Atatürk, Yenişehir, Çocuk, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİN ÇOCUĞUN FIRÇASINDAN BİN PARÇALIK ATATÜRK PORTRESİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİN ÇOCUĞUN FIRÇASINDAN BİN PARÇALIK ATATÜRK PORTRESİ - Son Dakika
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