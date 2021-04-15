Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar - Son Dakika

Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar

15.04.2021 14:13

Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar -Demirci ustaları, sıcak havada ve bin derecelik ocağa karşı hem oruç tutuyor hem de demiri dövüyor Ordu'da, yüksek derece sıcakta çalışan demirci ustaları, Ramazan ayının gelmesiyle kimi zaman zorlansalar dahi ibadetlerini...

Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar

-Demirci ustaları, sıcak havada ve bin derecelik ocağa karşı hem oruç tutuyor hem de demiri dövüyor

ORDU - Ordu'da, yüksek derece sıcakta çalışan demirci ustaları, Ramazan ayının gelmesiyle kimi zaman zorlansalar dahi ibadetlerini yapmaktan vazgeçmediklerini belirtiyor.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte oruçlar tutulurken, çalışanlar da işlerine devam ediyor. Son yıllarda oruç tutma süresinin uzun olması ve hava sıcaklıkları kimi zaman insanları zorlasa da, ibadeti gerçekleştirmek için engel olmuyor. Zorlu ve ağır işlerde çalışanlar dinlenerek çalışmalarını sürdürürken, sıcak demir ustaları da, sıcaklığı kimi zaman bin dereceyi aşan ocağın başında ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor. Hammadde demirleri, yüksek dereceli ocaklarda kızdırılıp, dövülerek şekillendiriyor. Atölyede üretilen tarım aletleri, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde satışa sunuluyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaklaşık 32 yıldır demir döven Cemil Döner isimli usta, tarım aletleri ve kesici aletler üzerinde çalıştıklarımı söyledi. Bölgenin ihtiyacı olan her türlü demir eşyayı üretmeye çalıştıklarını söyleyen Döner, "İşin kötü tarafı 33 yıldır yapıyorum ama bizden başka çırak yok. Diğer şekilde ne çırak var, ne de katkı sağlamak isteyenleri bulamıyoruz" dedi.

"Ramazan ayında çalışmanın bereketi farklı oluyor"

"Çalışmayacağız desek de Ramazan ayının bereketi daha farklı oluyor" diyen Döner, "Çok şükür rızkı veren kolaylığını da veriyor. Şu anda bu ocakta 8 bin kalorilik yakıtlar kullandığımız için bin derece civarında yanıyor ve üzerine ihtiyacımız olmadığı için çıkartmıyoruz. Demirin işlenmesi bin derece civarında oluyor. Mekanımızı derin tutmaya çalışıyoruz. Ramazan ayları bizim için serin geçiyor desek yalan olmaz. 10 yaşından bu yana yaptığımız için, meslek hayatımızın parçası oldu. İşin güzel tarafı, Allah'ın yardım etmesi. Bu işin inancına varınca gerçekten kolay geliyor" şeklinde konuştu.

Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar
Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar
Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar
Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar
Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar
Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar
Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar
Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar
Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar
Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar

Ramazan, Tarım, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar - Son Dakika


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