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Bin esire yaptırılan 'Titus Tüneli'ne 10 ayda 55 bin ziyaretçi - Son Dakika

Bin esire yaptırılan 'Titus Tüneli'ne 10 ayda 55 bin ziyaretçi

10.11.2021 10:03
Bin esire yaptırılan 'Titus Tüneli'ne 10 ayda 55 bin ziyaretçi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Romalılar döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli, ilginç hikayesi ve muazzam yapısıyla ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Romalılar döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli, ilginç hikayesi ve muazzam yapısıyla ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle M.S. 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde M.S. 81 yılında tamamlanan Vespasianus-Titus Tüneli, kente gelenlerin görmeden gitmediği mekanların başında geliyor.

Doğanın içerisindeki mimarisiyle yurt içi ve dışından gelenlerin beğenisini toplayan tünel, 1380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkati çekiyor. Titus Tüneli'nin doğusunda yer alan Beşikli Mağara içerisindeki Roma dönemine ait mezarların ise bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor. Romalılar döneminde yaptırılan Titus Tüneli'ni 10 ayda yurt içi ve dışından 55 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Adana'dan gelen Murat Tunç, "Biz Hatay'a bir düğün için gelmiştik düğüne gelmişken en yakın nereye gidelim diye sorduğumuz zaman bize Titüs Tünelini önerdiler. Bizde buraya geldik çok değişik bir coğrafya burası, çok güzel bir yer" dedi.

Amerika'dan gelen Sarat Kumar Rachulapalli, "Hindistan'da doğdum Amerika'da yaşıyorum burayı çok beğendim. Daha evvel buradan önce Trabzon'u gezdim oralar da güzel yerlerdi. Burada parklar ve oteller değişirse biraz güzel yerler olur" diye konuştu.

(Alican Gümüş/İHA)

Bin esire yaptırılan 'Titus Tüneli'ne 10 ayda 55 bin ziyaretçi
Bin esire yaptırılan 'Titus Tüneli'ne 10 ayda 55 bin ziyaretçi
Bin esire yaptırılan 'Titus Tüneli'ne 10 ayda 55 bin ziyaretçi

Samandağ, Hatay, Roma, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bin esire yaptırılan 'Titus Tüneli'ne 10 ayda 55 bin ziyaretçi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bin esire yaptırılan 'Titus Tüneli'ne 10 ayda 55 bin ziyaretçi - Son Dakika
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