"Bin Günde Memleket Hareketi"ni Sivas'ta başlatan Muharrem İnce soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

"Bin Günde Memleket Hareketi"ni Sivas'ta başlatan Muharrem İnce soruları yanıtladı Açıklaması

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi"ne milletin not vereceğini ve Türkiye'yi karış karış gezeceklerini söyledi.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi"ne milletin not vereceğini ve Türkiye'yi karış karış gezeceklerini söyledi.

"Bin Günde Memleket Hareketi"ni başlatmak için geldiği Sivas'ta, Atatürk Kongre Müzesi balkonunda vatandaşları selamlayan İnce, daha sonra tarihi kent meydanında cuma namazını kıldı.

Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ni de ziyaret eden İnce, burada anı köşesine karanfil bıraktı.

İnce, burada yaptığı açıklamada, 27 yıl önce yaşanılan olayla Türkiye'nin hala yüzleşmediğini belirtti.

Olayın faillerinin bulunmadığını ve hala hesaplaşılmadığını aktaran İnce, "Ama şunu da biliyoruz ki geçmişle beraber yaşayamayız. Geçmişin acılarını değiştiremeyiz belki ama geleceği daha iyi tasarlayarak daha mutlu kılabiliriz. İnsanları yakarak değil, kucaklayarak gelişebiliriz, kalkınabiliriz, insanca yaşayabiliriz." dedi.

"27 yıl önce burada insan yakılırken insanlık da yakıldı." ifadelerini kullanan İnce, bunun unutulmadığını dile getirdi.

İnce, daha sonra bir otelin önünde düzenlenen programda "Bin Günde Memleket Hareketi"nde yer alan 10 kişilik kadrosunu tanıttı.

"Cumhuriyet Bayramı'nda ve yeni yıla kadar bizi izlemenizi tavsiye ediyorum"

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, Sivas'a tam kadro gelmediklerini, Memleket Hareketi'nin küçük bir heyetiyle kente geldiklerini belirterek, "Zaten biz milyonları sokaklara toplamakla rüşdümüzü ispat etmişiz, bu geçmişte belgeli zaten. Derdimiz kalabalık değil, derdimizi anlatabilmek. Onun için arkadaşlarımızın sadece bir kısmıyla bugün karşınızdayız. Cumhuriyet Bayramı'nda ve yeni yıla kadar bizi izlemenizi tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Biz meydanlara çıkacağız, Türkiye'yi karış karış gezeceğiz"

Bir gazetecinin hareketin, bin günün sonunda cumhurbaşkanlığı adaylığına mı yoksa bir partiye mi evrileceğini sorması üzerine İnce, şunları kaydetti:

"Biz kralın adamları değiliz ama adamın kralları burada. Bu hareket, buradaki arkadaşlarımın hiçbirisi Muharrem İnce hareketinin katılımcıları değildir. Biz büyük adamlar değil, büyük davaya inanmış adamlar olsun dedik hep. Onun için cumhurbaşkanı adayı olur, o olur, bu olur onu bilemeyiz, o sonraki iş. Millet bizim hareketimize not verecek. Biz meydanlara çıkacağız, Türkiye'yi karış karış gezeceğiz. Nallıhan'daki yangında söndürme çalışmaları sona erdiyse yarın hemen oradayız. Görevlilerin çalışmalarını engellemek istemeyiz, orada görevliler çalışıyorsa daha sonra gideceğiz. Sonra Yüksekova'dan başlayıp Enez'e kadar, Sinop'tan başlayıp Mersin'e kadar Türkiye'yi karış karış dolaşacağız. Millet karar verecek bizim nereye evrileceğimize. Bu hareketin gücü de yönü de her şeyi millettir."

"Salıdan salıya 45 dakika konuşarak bu memleketin sorunları çözülmez"

CHP'ye zarar verdiği gerekçesiyle bir üyenin partiden ihraç edilmesi için başvurusu olduğunun sorulması üzerine İnce, 41 yıldır partili olduğunu ama cumhuriyeti ve ülkesini daha çok sevdiğini vurguladı.

İnce, şöyle devam etti:

" Ankara'da oturarak bu memleketin sorunlarının çözülmeyeceğine inanıyorum. Onun için salıdan salıya 45 dakika konuşarak bu memleketin sorunları çözülmez. Birisi beni disipline vermiş, korkuyor musun vallahi ben o duyguları terk edeli çok oldu. Ama şundan korkuyorum 10-15 yıl sonra 'Muharrem amca, Muharrem dede, Muharrem abi sen memleket yanarken niye bir milletvekilliğine razı oldun, bir grup başkanvekilliğine razı oldun. Sesini çıkartmadın, oturdun, bu kötü gidişata niye ayağa kalkmadın' diye bana hesap sormalarından korkuyorum. Benim korkum öyle disiplin falan onları geçtik, biz çocuk değiliz. Korkum o değil, gelecekte çocukların bana hesap sormasından korkuyorum."

Bir gazetecinin "CHP'den istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine İnce, "Hayır niye edeyim, ben buradayım. Bugün 4 Eylül CHP'nin ilk kurultay günü. Böyle bir günde bu soruyu abes bulurum." dedi.

"Bu harekette emek, yürek ve cesaret var"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine oy veren, aynı zamanda CHP'ye sempati duyan ve Memleket Hareketi'nden çekinenlerin gönüllerini nasıl alacağının sorulması üzerine İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onları kucaklıyorum, onların çekinmelerini anlıyorum, korkmasınlar. Bu harekette emek, yürek ve cesaret var. Dünyayı itiraz edenler değiştirir, itaat edenler değiştiremez, korkmalarına gerek yok. Ben biliyorum, hepsini karış karış biliyorum. Bunlar bir ülkeyi kalkındırmak, ülkeyi ayağa kaldırmak, ülkeyi bu sarmaldan kurtarmak, sıkışmış, kuşatılmış bu ülkeyi kurtarma projeleri olamaz. Bunlar kendi koltuklarını kurtarma projeleri olabilir, bunlarla ilgilenmiyorum. Bizim derdimiz bunlar değil, herkesi kucaklıyoruz. Gönlümüzü, yüreğimizi açtık. Düzeni değiştirmek isteyen solcuları bekliyoruz, AK Parti'ye oy verip bugün huzursuz olan muhafazakarları bekliyoruz. AK Parti'ye koltuk değneği olmaktan bıkmış milliyetçileri bekliyoruz. Liberaller, 'yetmez ama evet' deyip bugün pişman olan liberalleri bekliyoruz dedik. Herkesi bekliyoruz buraya, bu memleket hepimizin. Bir yanda Millet İttifakı var, bir yanda Cumhur İttifakı var. Millet kamplaştı, Türkiye'nin daha büyük bir ittifaka ihtiyacı var. Misakı Milli ittifakı, 83 milyonu kucaklayacak bir ittifak. Bunu başaracağız."

" Abdullah Gül'e başarılar diliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partilileri kendisine destek vermemeleri konusunda uyardığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine İnce, "Ben böyle bir şey duymadım, duymadığım bir şey hakkında konuşamam. Siz nereden duydunuz, bana bunun ses kaydı, yazı kaydı, bir belgesini verirseniz cevap veririm ama dedikodu olursa cevap vermem." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Abdullah Gül'ün muhalefetin çatı adayı olacağı şeklindeki iddiaların sorulması üzerine de "Sayın Abdullah Gül'e başarılar diliyorum, şansı açık olsun." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 15:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni Sivas'ta başlatan Muharrem İnce soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

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