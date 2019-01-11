Son Dakika Haberleri: Bin Kişilik İşe 44 Bin Kişi Başvurdu

Bin Kişilik İşe 44 Bin Kişi Başvurdu

9 dakika önce

Şanlıurfa'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılacak bin kişilik iş için 44 bin kişi başvuruda bulununca, işe alınacak kişiler için kura statta yapıldı.

Bin Kişilik İşe 44 Bin Kişi Başvurdu, System.String[]
Şanlıurfa'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılacak bin kişilik iş için 44 bin kişi başvuruda bulununca, işe alınacak kişiler için kura statta yapıldı.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda Toplum Yararına Program(TYP) kapsamında 9 ay süreyle okulların temizliğini ve çevre düzenlemesini yapmak üzere bin kişilik kontenjan açıldı. Başvuruların başlamasının ardından kent merkezi ve ilçelerde 44 bin kişi İş-Kur İl Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Yoğun başvurunun ardından bugün 11 Nisan Stadyumu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş başvurusunda bulunanların tribünleri doldurduğu stadyumda yapılan kura çekimi sonunda asil ve yedek isimler belirlendi. Yoğun başvurunun olduğu kurada ismi çıkanlar işe başlayacak olmanın sevincini yaşarken, ismi çıkmayanlar ise üzülerek evlerine döndü. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:16 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İzmir'de Komşusu Tarafından Öldürülen Minik Ceylin'ın Davasında Karar Verildi Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek CHP'li Vekilin İddiaları Üzerine, Milli Piyango'dan Sayısal Loto'da '5 Bilen' Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 19:25:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bin Kişilik İşe 44 Bin Kişi Başvurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]