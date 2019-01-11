Bin Kişilik İşe 44 Bin Kişi Başvurdu
1 saat önce
Bin kişilik işe 44 bin kişi başvurdu Rekor başvuru için kura statta yapıldı Kura için binlerce kişi stada akın ettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, Toplum Yararına Program kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılacak bin kişilik iş için 44 bin kişi başvuruda bulununca,...
Bin kişilik işe 44 bin kişi başvurdu
Rekor başvuru için kura statta yapıldı
Kura için binlerce kişi stada akın etti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da, Toplum Yararına Program kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılacak bin kişilik iş için 44 bin kişi başvuruda bulununca, işe alınacak kişiler için kura statta yapıldı.
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda Toplum Yararına Programkapsamında 9 ay süreyle okulların temizliğini ve çevre düzenlemesini yapmak üzere bin kişilik kontenjan açıldı. Başvuruların başlamasının ardından kent merkezi ve ilçelerde 44 bin kişi İş-Kur İl Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Yoğun başvurunun ardından bugün 11 Nisan Stadyumu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş başvurusunda bulunanların tribünleri doldurduğu stadyumda yapılan kura çekimi sonunda asil ve yedek isimler belirlendi. Yoğun başvurunun olduğu kurada ismi çıkanlar işe başlayacak olmanın sevincini yaşarken, ismi çıkmayanlar ise üzülerek evlerine döndü.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:05 Kaynak: İHA
Safranbolu'da Bez Çantalar Kurslarda Hazırlanıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı
Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Antrenörlük Zor ve Zaman Harcanan Bir İş