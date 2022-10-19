Bin lira değerindeki kulaklığı böyle çaldılar - Son Dakika
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Bin lira değerindeki kulaklığı böyle çaldılar

19.10.2022 10:30

Bin lira değerindeki kulaklığı böyle çaldılar Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yakalandı Eskişehir'de bir işletmeden bin lira değerinde kulaklık çalan 2 şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Bin lira değerindeki kulaklığı böyle çaldılar

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir işletmeden bin lira değerinde kulaklık çalan 2 şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün alışveriş merkezi içinde bulunan işletmede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimliği tespit edilemeyen 2 şüpheli, müşteri gibi girdikleri işletmede hırsızlık yaptı. Kitap, müzik aletleri, elektronik eşyalar ve çeşitli ürünlerin satıldığı işletmeye giren 2 şüpheli, stantta asılı duran bin lira değerindeki kulaklığı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüpheli erkek şahıs stanttan aldığı kulaklığı yanındaki kadının çantasına attı. Bir mağaza çalışanı, hiçbir şey olmamış gibi mağazadan çıkarak kayıplara karışan şüphelilerin yoğun günlerin seçerek daha önce de aynı üründen çaldığını iddia etti.

Güvenlik kameralarından hırsızlığı tespit eden mağaza yetkilileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bin lira değerindeki kulaklığı böyle çaldılar - Son Dakika

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