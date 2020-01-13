Bin lira ödüllü türkü yarışması - Son Dakika

Adana'da bin lira ödüllü türkü yarışması düzenlendi.



Eğitimci Bayram Uğur, yaptığı açıklamada, çocuğu koruyan, büyüğü sayan, anayı kutsayan, kadını yücelten, dostça yaşamı barındıran türkülerin daha da çoğalabilmesi amacıyla 2. Baklalı Köyü Türkü Yarışması düzenlediklerini belirterek, "Ozanlarımıza başarılar diliyoruz. Yeni Yunusları, Dadalları, Karacaoğlanları, Pir Sultanları ve Veyselleri bekliyoruz" dedi.



Türkülerin kişiliğimizi estetize edip topluma yansıtan, en önemli sanat verisi olduğunu ifade eden Uğur, "Sevdalarımızı, umutlarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi türkülerle veririz, türkülerle alırız. Haksızlığa, yanlışlığa, vefasızlığa, ilk yiğitliği türkülerimiz verir. Her alanda güzel, mutlu, başı dik bir yaşam için bu konuları içeren, yeni ışıklı değerleri taşıyan yeni türküler istiyoruz" diye konuştu.



Bayram Uğur, bugüne kadar düzenledikleri her etkinlikte olduğu gibi türkü yarışması kapsamında da Baklalı Ortaokulu'nda eğitim gören 25 çocuğa ayakkabı temin edeceklerini kaydetti.



7 Mart 2020 Cumartesi günü Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezi'nde saat 14.00'de yapılacak yarışmada birinciye bin TL, ikinciye 500 TL verilecek. - ADANA