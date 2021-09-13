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Bin liralık sahte para ile yakalandı - Son Dakika

Bin liralık sahte para ile yakalandı

13.09.2021 16:47
Bin liralık sahte para ile yakalandı, System.String[]

Denizli'de parada sahtecilik yaptığı tespit edilen bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte para ele geçirildi.

Denizli'de parada sahtecilik yaptığı tespit edilen bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte para ele geçirildi.

Denizli'de sahte paralar ile alışveriş yaptığı tespit edilen ve kimliği tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 16 adet 50 TL, 2 adet 200 TL, 1 adet 1 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Bin liralık sahte para ile yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bin liralık sahte para ile yakalandı - Son Dakika


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