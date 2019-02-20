Bin maden işçisi alımına 35 bin başvuru
1 saat önce
TTK'nın maden işçisi alımı yapacağı bin kişilik kontenjana 35 bin 778 başvuru yapıldı.
TTK'nın maden işçisi alımı yapacağı bin kişilik kontenjana 35 bin 778 başvuru yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:45
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