Son Dakika Haberleri: Bin maden işçisi alımına 35 bin başvuru

Bin maden işçisi alımına 35 bin başvuru

1 saat önce

TTK'nın maden işçisi alımı yapacağı bin kişilik kontenjana 35 bin 778 başvuru yapıldı.

Bin maden işçisi alımına 35 bin başvuru, System.String[]
TTK'nın maden işçisi alımı yapacağı bin kişilik kontenjana 35 bin 778 başvuru yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:45 

Türk Tarih Kurumu, Ekonomi
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