Son Dakika Haberleri: Bin öğrenciden 'akran zorbalığına' raplı tepki

Bin öğrenciden 'akran zorbalığına' raplı tepki

2 saat önce

Tokat'ta bin öğrenci 'akran zorbalığına' dikkat çekmek için aynı anda rap yaptı.

Bin öğrenciden 'akran zorbalığına' raplı tepki, System.String[]
Tokat'ta bin öğrenci 'akran zorbalığına' dikkat çekmek için aynı anda rap yaptı.

Halil Rıfat Paşa İlkokulunda düzenlenen etkinlikte toplumda artan şiddete dikkat çekmek amacıyla Matematik Öğretmeni Ahmet Öztav tarafından yazılan "Zorba çocuk" rap şarkısının öğrenciler seslendirdi. Okul bahçesinde bin öğrenci aynı anda "Hey Zorba dur bakalım orada" şarkısını söyledi. Okul Müdürü Saadettin Aktaş, zorbaların belki de kaynağı olan "Akran Zorbalığı"na dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturma istediklerini ifade ederek, "Akran zorbalığı ile büyüyen nesil ilerleyen yıllarda şiddete varan uygulamalar toplumumuzun gözü önünde devamlı gözükmektedir. Bizlerde çocuklarda gördüğümüz bu akran zorbalığı ile ilgili bir farkındalık oluşturmak, onları bilgilendirmek, dikkatlerini çekmek, kaba davranışı önlemek, kabalığı saygısızlığı çocuklarla birlikte farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği yaptık" diye konuştu. Öğrenciler de "zorba çocuk" rap parçası ile yaşanan zorbalıklara karşı 'dur' mesajı verdiklerini, farkındalıkla birlikte daha bilinçlendiklerini kaydetti. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:12 Kaynak: İHA
Tokat, Güncel
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