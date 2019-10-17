Son Dakika Haberleri: Bin öğrenciden Barış Pınarı Harekatı'na selamlı destek
Son Dakika Güncel Bin öğrenciden Barış Pınarı Harekatı'na selamlı destek

Bin öğrenciden Barış Pınarı Harekatı'na selamlı destek

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, bin öğrenci, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek verdi.

Bin öğrenciden Barış Pınarı Harekatı'na selamlı destek, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde, bin öğrenci, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek verdi.

Hacı İlyas Mahallesi'ndeki Sakarya İlk ve Orta Okulunda Barış Pınarı Harekatı'na destek için etkinlik düzenlendi. Bin öğrenci, öğretmenleriyle Barış Pınarı koreografisi oluşturdu. Hep bir ağızdan, "Barış Pınarı'ndaki tüm askerlerimize selam olsun", "Bir ölür, bin doğarız", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganı eşliğinde Mehmetçik'e asker selamı yolladı.

Etkinliğin her aşaması, drone ile görüntülendi.


Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, gazetecilere, etkinliğin veliler ve öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine gerçekleştirildiğini söyledi. Amaçlarının Mehmetçik'e moral ve destek vermek olduğunu belirten Bal, "Askerlerimize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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