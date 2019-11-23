Son Dakika Haberleri: Bin parçalı seramik panoyu 1 yılda tamamladı
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Bin parçalı seramik panoyu 1 yılda tamamladı

6 saat önce

AKDENİZ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Faruk Manici, üniversitenin 20'nci yılı anısına, fakülte girişine bin parçadan oluşan seramik pano yaptı.

Bin parçalı seramik panoyu 1 yılda tamamladı, System.String[]
AKDENİZ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Faruk Manici, üniversitenin 20'nci yılı anısına, fakülte girişine bin parçadan oluşan seramik pano yaptı. Manici, seramik panoyu 1 yılda tamamladığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar'ın fakülte girişindeki duvara bir pano yaptırılması teklifi üzerine Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Faruk Manici, özel bir çalışma hazırladı. Hem sanatın devamlılığına vurgu yapacak, hem de panoya bakan herkesin tek bir anlam çıkaracağı bir eser ortaya çıkarmak isteyen Manici, Selçuklu mimarisinden esinlenerek hazırladığı seramik panoyu, 1 yılda tamamladı. Tamamı seramikten yapılan ve 3 boyutlu olmasıyla dikkati çeken pano için Selçuklu mimarisinin 'sonsuzluk' anlayışını ana tema edinen Manici, Selçuklu yıldızını orta yerine yerleştirdiği panoyu bin parçadan oluşturdu.

16 kuşun turkuaz renkli göl çevresinde bir araya gelmesinin 16 Türk devletini simgelediğini anlatan Manici, "Geçmişten ilham alıp bugünün sanatçısı olarak ne yapacağımı düşündüm ve Selçuklu sanatını örnek aldım. Selçuklu, seramik sanatında uygarlığın zirvesine çıkmıştır. 16 kuş, 16 Türk devletini sembolize ederken ortalarındaki turkuaz göl ise bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyor. Bin parçanın tek tek kalıbı alınıp bu pano oluşturuldu" diye konuştu.

Dev pano, Akdeniz Üniversitesi'nin 20'nci yılı anısına düzenlenen törende, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin girişindeki duvara asıldı.


- Antalya
Akdeniz Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:50 Kaynak: DHA
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