Bin polisle yapılan şafak operasyonunda yakalanan 32 şüpheli adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bin polisle yapılan şafak operasyonunda yakalanan 32 şüpheli adliyede - Son Dakika

Bin polisle yapılan şafak operasyonunda yakalanan 32 şüpheli adliyede

6 saat önce

Bursa ve İstanbul'da şafak vakti bin polisle birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bin polisle yapılan şafak operasyonunda yakalanan 32 şüpheli adliyede, System.String[]

Bursa ve İstanbul'da şafak vakti bin polisle birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Yeni yıla sayılı günler kala Bursa polisi son günlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri pazartesi günü sabah saatlerinde harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Narkotik Şube Müdürlüğü önünden başlayan operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra bine yakın polis katıldı. Sabaha karşı konvoy halinde harekete geçen ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Yıldırım ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler evin kapısını koç başıyla kırarak içeri girdi. Şafak vakti polisleri karşısında gören şüpheliler ne olduğunu bile anlamadan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerilerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 565 gram metamfetamin, 422 gram sentetik kannabinoid, 10 gram esrar, 28 gram sentetik ecza, 18 gram ecstasy tablet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişekler, 1 adet hassas terazi ve 12 bin lira sahte para ele geçirildi.


32 şüpheli adliyeye sevk edildi


Sabah saatlerinde koç başlarıyla kapıları kırarak, 32 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şüphelileri sorgulamak için emniyete götürdü. Burada yapılan işlemlerin ardından, adliyeye sevk edildi. - BURSA

Narkotik, İstanbul, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:11 Kaynak: İHA
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