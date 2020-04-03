Bin TL sosyal yardım, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı - Son Dakika

Bin TL sosyal yardım, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı

Vali Yerlikaya duyurdu: Yardımlar böyle teslime ediliyor

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit bin TL'lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit bin TL'lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren yardım alacak olan ailelerin evlerine giden ekipler, kendilerine teslim edilen zarflar eşliğinde ihtiyaç sahiplerine bin TL'yi teslim etti. Ekipler, " PTT'den geliyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın talimatı ile bundan sonra ödemeleri konutlarınızda gerçekleştireceğiz. İlgili emniyet müdürlerimiz ve tüm teşkilatımız ile sizlerin hizmetindeyiz" açıklamasını yaptı.