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Aynı gece 2 gala! Taraf seçmek zor değil ama bir de gelen yorumlara bakın - Son Dakika

Aynı gece 2 gala! Taraf seçmek zor değil ama bir de gelen yorumlara bakın

16.11.2023 12:54  - Güncelleme: 13:06

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, İstanbul İçin Son Çağrı filminin özel gösterimi öncesi objektif karşısına geçti. Aynı akşam Bihter filminin galasında Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum da poz verdi. İki çiftin pozları gündeme damga vurdu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat rakiplerine resmen fark attı.

Netflix, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerini paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı'nın özel gösterimini, New York'un ikonik salonu Paris Theatre'da (Paris Tiyatrosu) gerçekleştirdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gösterim öncesi objektiflere poz verdi. Aynı akşam galası gerçekleşen Bihter filminin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un pozları karşılaştırılınca olanlar oldu.

GÖSTERİM ÖNCESİ POZ VERDİLER

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdıkları Bihter ve Behlül karakteriyle gönüllerde taht kuran Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak olan "İstanbul İçin Son Çağrı" filmiyle kamera karşısına geçti. Ekranların birbirlerine en yakışan çifti olarak gösterilen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ filmlerinin New York'un ikonik salonu Paris Theatre'da filmlerini özel gösterimi öncesinde objektiflere poz verdi.

Bin yılda bir gerçekleşen Bihter ve Behlül'lü gala tutulması! Taraf belli siz gelen yorumlara bakın

İKİLİNİN POZUNA YORUM YAĞDI

Beren Saat, sarı kelebek detaylı elbisesiyle göz kamaştırırken, lacivert deri pantolon tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ karizmasıyla hayran bıraktı. İkilinin pozları sosyal medyaya da damga vurdu. İkilinin pozlarına "Muhteşem bir uyum muhteşem bir çift" "Türk dizi tarihinin aurası en yüksek çifti" "Yıllar sonra bir aradalar gelmiş geçmiş en iyi çiftlerden biri" tarzında yorumlar yağdı.

Bin yılda bir gerçekleşen Bihter ve Behlül'lü gala tutulması! Taraf belli siz gelen yorumlara bakın

İKİ ÇİFTİN POZLARI KARŞILAŞTIRILDI

16 Kasım'da yayına giren "Bihter" filminin galası, Sait Halim Paşa Yalısı'nda ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Galada giydiği ilginç kıyafetiyle eleştirilerin hedefi olan Farah Zeynep Abdullah ve filmde Behlül karakterini canlandıran Boran Kuzum, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'le karşılaştırıldı. Kıvanç ve Beren sosyal medyada rakiplerine fark attı. İki çiftin gala pozuna gelen yorumlar ise birbirinden bomba.

Bin yılda bir gerçekleşen Bihter ve Behlül'lü gala tutulması! Taraf belli siz gelen yorumlara bakın

İşte o yorumlar;

Bin yılda bir gerçekleşen Bihter ve Behlül'lü gala tutulması! Taraf belli siz gelen yorumlara bakın
Bin yılda bir gerçekleşen Bihter ve Behlül'lü gala tutulması! Taraf belli siz gelen yorumlara bakın

Farah Zeynep Abdullah, Kıvanç Tatlıtuğ, Boran Kuzum, Aşkı Memnu, Beren Saat, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sinema Aynı gece 2 gala! Taraf seçmek zor değil ama bir de gelen yorumlara bakın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aynı gece 2 gala! Taraf seçmek zor değil ama bir de gelen yorumlara bakın - Son Dakika
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