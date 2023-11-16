Aynı gece 2 gala! Taraf seçmek zor değil ama bir de gelen yorumlara bakın

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Netflix, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerini paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı'nın özel gösterimini, New York'un ikonik salonu Paris Theatre'da (Paris Tiyatrosu) gerçekleştirdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gösterim öncesi objektiflere poz verdi. Aynı akşam galası gerçekleşen Bihter filminin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un pozları karşılaştırılınca olanlar oldu.

GÖSTERİM ÖNCESİ POZ VERDİLER

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdıkları Bihter ve Behlül karakteriyle gönüllerde taht kuran Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak olan "İstanbul İçin Son Çağrı" filmiyle kamera karşısına geçti. Ekranların birbirlerine en yakışan çifti olarak gösterilen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ filmlerinin New York'un ikonik salonu Paris Theatre'da filmlerini özel gösterimi öncesinde objektiflere poz verdi.

İKİLİNİN POZUNA YORUM YAĞDI

Beren Saat, sarı kelebek detaylı elbisesiyle göz kamaştırırken, lacivert deri pantolon tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ karizmasıyla hayran bıraktı. İkilinin pozları sosyal medyaya da damga vurdu. İkilinin pozlarına "Muhteşem bir uyum muhteşem bir çift" "Türk dizi tarihinin aurası en yüksek çifti" "Yıllar sonra bir aradalar gelmiş geçmiş en iyi çiftlerden biri" tarzında yorumlar yağdı.

İKİ ÇİFTİN POZLARI KARŞILAŞTIRILDI

16 Kasım'da yayına giren "Bihter" filminin galası, Sait Halim Paşa Yalısı'nda ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Galada giydiği ilginç kıyafetiyle eleştirilerin hedefi olan Farah Zeynep Abdullah ve filmde Behlül karakterini canlandıran Boran Kuzum, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'le karşılaştırıldı. Kıvanç ve Beren sosyal medyada rakiplerine fark attı. İki çiftin gala pozuna gelen yorumlar ise birbirinden bomba.

İşte o yorumlar;