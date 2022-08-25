Malazgirt Zaferi üç boyutlu illüstrasyonlarla anlatıldı

"Bin Yılın Savaşları 1071 Malazgirt" adlı eserde Malazgirt Zaferi, üç boyutlu illüstrasyon çizimler, döneme ait haritalar ve görsellerle anlatıldı.

Bozdağ Yayınlarından yapılan açıklamaya göre, 13 kitaptan oluşacak "Bin Yılın Savaşları" serisinin ilk kitabı okuyucuyla buluştu.

Prof. Dr. Erkan Göksu'nun kaleme aldığı çalışmada, Malazgirt Zaferi'nin nedenleri, gerçekleşme şekli ve sonuçları kapsamlı biçimde ele alınıyor.

Kitapta üç boyutlu illüstrasyon çizimleri, döneme ait haritalar, savaş aletleri görselleri, savaşın yaşandığı mekanların fotoğraflar yer alıyor.

Bozdağ Yayınları, "Bin Yılın Savaşları" serisine ait " İstanbul'un Fethi 1453" ve "Preveze" kitaplarının yanı sıra film endüstrisi ve tarih alanlarında da çeşitli yayınları okuyucuyla buluşturacak.