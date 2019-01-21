Bin Yıllık Çini Sanatı Tarihi Handa İlgi Görüyor

Bin yıllık çini sanatı tarihi handa ilgi görüyorMANİSA - Selçuklulara dayanan bin yıllık tarihi geçmişe sahip çini sanatı, Manisa'da açılan kursla yeniden hayat buldu.

Bin yıllık çini sanatı tarihi handa ilgi görüyor



MANİSA - Selçuklulara dayanan bin yıllık tarihi geçmişe sahip çini sanatı, Manisa'da açılan kursla yeniden hayat buldu. Çiziminden fırında yapımına kadar tüm işlemlerini kendileri yapan kursiyerler, ürettikleri eserleri de satarak, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Halk Eğitim Merkezince Tarihi Yeni Han'da açılan kursla geçmişi Selçuklulara dayanan bin yıllık çini sanatı yeniden ilgi odağı oldu. Çini sanatını gelecek nesillere taşıyan kursiyerlerin elinden çıkan eserler beğeni topladı. Geçmişte genellikle cami, köşk, saray, çeşme, türbe gibi mimari yapıların iç ve dış süslemelerinde kullanılan çini sanatı, kursiyerlerin el becerisiyle duvara asılacak birçok süs objesinin birbirinden renkli desenlerden oluşan süslemelerinde şekillendi. Çiziminden, fırında yapımına kadar tüm işlemleri kendileri yapan kursiyerler, ortaya çıkardığı ürünler ile çini sanatı ustalarını aratmadı. Yaptıkları tüm ürünlerinin kendilerine kaldığı kursta, kursiyerler eserlerini satarak, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Eşlerin beraber katılmasıyla göze çarpan kursta, aile ortamı içinde çalıştıklarını belirten kurs eğitmeni Nalan Şerment, unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı günümüz modern sanat akımına özgü motiflerle birleştirerek geleneksel sanatın modernize ettiklerini söyledi. Kursiyerlerin yaptıkları tüm ürünlerin kursiyerlere kaldığını söyleyen Şerment, "Halk eğitim merkezinde unutulmaya yüz tutmuş bin yıllık çini sanatını tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık 15 kursiyerimiz var. Gerek geleneksel gerek modern çalışmalar yapıyoruz. Gelen kursiyerlerimiz keyifli vakit geçiriyorlar. Gelen kursiyerlerimizi klasik çini sanatı yapmaya zorlamıyorum. İsteyen klasik isteyen modern çalışıyor. Tüm ürünler kendilerine kalıyor. İsterlerse hediye ediyorlar isterlerse satabiliyorlar. Nasıl değerlendirmek istiyorlarsa istedikleri gibi değerlendiriyorlar" diye konuştu.

Son olarak Şerment, çiniye kadınlardan çok erkeklerin ilgi gösterdiğini belirterek, kahvehanelere boş oturarak vakit geçiren erkeklere kurslara katılmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yeni Han'ın tarihi atmosferiyle birlikte tarihi Türk sanatlarını bir araya gelmesiyle daha anlamlı bir atmosfer oluştuğunu kaydeden Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Gönül Öztürk, "Burada yapılan ürünlerin kimisi sadece hobi amaçlı olurken kimisi de gelir elde etmek isteyen kursiyerlerimiz tarafından tercih ediliyor. Özellikle kuyumculuk alanında yapılan çalışmalar Alaçatı'da bulunan satış merkezinde satışa sunuluyor. Kursiyerlerimiz sattıkları ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor" dedi.

7 yıldır çini kursuna katılan eşine 3 dönemdir eşlik ettiğini belirten kursiyerlerden Nalan Direr, "Hocamız bizi serbest bırakıyor ve çok güzel ürünler ortaya çıkarıyoruz. Eşim genellikle geleneksel çini özelliklerine bağlı olarak klasik çalışıyor ben ise modern çalışıyorum. Eşimle beraber 2 yıl önce kişisel sergi bile açtık. Bu da bizi daha da yüreklendiriyor daha da büyük hedeflerimiz var. Bu kurs bize çok güzel şeyler kattı. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tansiyon Yükseliyor! İsrail Hedefleri Vurdu, İran Meydan Okudu

10 Milyon Kişinin Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu