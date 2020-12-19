Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü - Son Dakika

Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü

19.12.2020 08:40
Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü, System.String[]

MARDİN'de bulunan ve bin yıllık olduğu tahmin edilen Yakutiye Medresesi'nin bir bölümü yağan yağmur sonrası çöktü.

MARDİN'de bulunan ve bin yıllık olduğu tahmin edilen Yakutiye Medresesi'nin bir bölümü yağan yağmur sonrası çöktü. Mardinli Araştırmacı Yazar İbrahim Yüksel, bir zamanlar ilim, irfan yuvası olan medreseye sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Bu yapı Artuk Bey'in oğlu Yakut Bey tarafından 1071'den sonra Anadolu'da Türk- İslam mimarisi kapsamında inşa edilen ilk mimari yapıtlardan biridir" dedi.

Mardin, tarihi ve mimari dokusuyla açık hava müzesi konumunu korurken, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma tarihi yapılarıyla da dikkat çekiyor. Savur Kapı Mahallesi'nde bulunan ve bin yıllık olduğu tahmin edilen Yakutiye Medresesi'nin bir bölümü bakımsızlık nedeniyle çöktü. 1920'ye kadar medrese olarak kullanılan yapının bir bölümü daha, geçtiğimiz günlerde yağan yağmurla çöktü.

'BİN YILLIK ESER CAN ÇEKİŞİYOR'

Mardinli Araştırmacı Yazar İbrahim Yüksel, bir zamanlar ilim, irfan yuvası olan medreseye sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Bu yapı, Artuk Bey'in oğlu Yakut Bey tarafından 1071'den sonra Anadolu'da, Türk- İslam mimarisi kapsamında inşa edilen ilk mimari yapıtlardan biridir. Tarihi vesikalarda Yakutiye Medresesi olarak geçer. 1929 yılında Mardin'de ağır ceza hakimiyken kentin tarihini yazan Abdulgani Fahri Bulduk kitabında Yakutiye Medresesi olarak tarif eder burayı. Birçok tarihi vesikalarda ismi zikredilmektedir. Osmanlı arşivlerinde kayıtları vardır. Her yağmur sonrası biraz daha yıkılmakta olan bin yıllık bu yapının acilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca el atılarak onarılmasını bekliyoruz. Bin yıllık tarihi eser can çekişiyor maalesef" diye konuştu.


Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü
Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü
Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü
Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü
Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü
Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü
Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü
Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü
Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü
Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü
Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü
Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü
Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü
Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü
Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü

İbrahim Yüksel, Yakutiye, Mardin, 1071, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin değişimi ağızları açık bırakıyor Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Görevden alınan belediye başkanı dahil 23 kişi hakkında yakalama kararı Sağlık Bakanı Koca, 5 kentimize güzel haberi verdi! İşte illerin son koronavirüs verileri Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı         
08:09
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak ve kar geliyor         
07:49
Dortmund'lu Moukoko, 5 gün önce Leverkusen'li Wirtz'in kırdığı rekoru attığı golle eline geçirdi Dortmund'lu Moukoko, 5 gün önce Leverkusen'li Wirtz'in kırdığı rekoru attığı golle eline geçirdi         
00:29
Meral Akşener'den Meral Akşener'den "AK Parti-İYİ Parti ittifakı olabilir mi?" sorusuna yanıt: İttifak değil masa kurulabilir         
23:31
Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı         
21:42
Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı         
19:23
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı         
16:07
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu         
14:16
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 08:49:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bin yıllık medresenin bir bölümü çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei