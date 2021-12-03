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Bin Zayid ile Macron Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Bin Zayid ile Macron Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

03.12.2021 15:19
Bin Zayid ile Macron Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

ABU Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikili ilişkilerle Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

ABU Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikili ilişkilerle Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Prens Bin Zayid, BAE'yi ziyaret eden Macron ile Dubai'de bir araya geldi.

Görüşmede, ortak öneme sahip meseleler, uluslararası alanda ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler konuşuldu.

BAE ile Fransa arasındaki iş birliğini çeşitli alanlarda güçlendirme konusunda istekli olduklarını vurgulayan ikili, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamlaştırmayı amaçlayan barışçıl çözümler ile girişimlerin desteklenmesinin önemi konusunda da mutabık olduklarını ifade etti.

Macron ayrıca, iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden ve bölgedeki barış çabalarını destekleyen iş birliği ile ortak çalışma konusunda "gelecek vaat eden yeni ufuklar" umduklarını dile getirdi.

Elysee Sarayı'ndan bugün yapılan açıklamada, Macron'un, ziyareti sırasında, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile 80 Rafale tipi savaş uçağı ve 12 helikopterin satışına ilişkin anlaşma imzaladığı belirtilmişti.

Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Orta Doğu, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bin Zayid ile Macron Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika


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