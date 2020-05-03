Bina boşluğuna devrilen kamyonu vinç çıkardı - Son Dakika

Denizli'de inşaat sahasında yapılan çalışma sırasında kontrolden çıkan kamyon devrildi. Devrilerek bina boşluğuna düşen tonlarca ağırlığındaki kamyonu vinç çıkardı.



Kaza, Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanından hafriyat dökmek için yola çıkan Mehmet A. yönetimindeki 45 M 4605 plakalı kamyon kontrolden çıkarak bir anda devrildi. İnşaat alanındaki bir binanın boşluğuna devrilen kamyonun sürücüsü araçtan kendi imkanları ile çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücüye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Devrilerek binanın boşluğuna giren kanyonu ise olay yerine gelen vinç çıkardı. - DENİZLİ