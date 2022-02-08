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Bina çatısından havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı - Son Dakika

Bina çatısından havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı

08.02.2022 18:22
Bina çatısından havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan 40 yaşındaki vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan 40 yaşındaki vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Sakarya Mahallesi Dönüş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı beton binanın çatısında çalışan Kamuran Gür, dengesini kaybederek binanın havalandırma boşluğuna düştü. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye erlerince, yaralı vatandaş bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi bölgede yapılan Kamuran Gür, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAKARYA

Bina çatısından havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı
Bina çatısından havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı

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İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bina çatısından havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı - Son Dakika


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