Son Dakika Haberleri: 'Bina Çöktü' Diye Haber Geldi"

'Bina Çöktü' Diye Haber Geldi"

13 dakika önce

İstanbul'un Kartal ilçesinde, binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren Şevval Yılmaz'ın (23) cenazesi, Sakarya'nın Hendek ilçesinde toprağa verildi.

'Bina Çöktü' Diye Haber Geldi
İstanbul'un Kartal ilçesinde, binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren Şevval Yılmaz'ın (23) cenazesi, Sakarya'nın Hendek ilçesinde toprağa verildi.

Kartal'daki Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu yaşamını yitiren hemşirelik bölümü öğrencisi Yılmaz'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ilçeye getirildi.

Yılmaz'ın naaşı, Kırktepe Mahallesi Camisinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze sırasında genç kızın tabutunun üzerine duvak örtülürken, yakınları tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Amca Adem Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında kardeşi Osman Yılmaz'ın camide olduğunu belirterek, " 'Bina çöktü' diye haber geldi. Hemen koştuk, annesini 5 saat sonra çıkardık. Kapıya doğru koşunca kirişlerin altında kalıyor. Adli tıptan gelen ilk rapora göre darbeye bağlı değil, havasızlıktan hayatını kaybetti." diye konuştu.

Cenaze namazına, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, aile yakınları ve genç kızın üniversite arkadaşları da katıldı.

Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazından 13 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 17 kişinin de hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Çökme sırasında evde olan anne Güler Yılmaz enkazdan 5 saat sonra kurtarılmış, Şevval'in ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:53 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız Çöken Binada Yaşamını Yitiren Alemdar Ailesinden 9 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Boğaz Turu Yapmak İsteyen Kişi Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:06:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Bina Çöktü' Diye Haber Geldi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]