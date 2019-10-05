Son Dakika Haberleri: Bina Filmi
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Bina Filmi

1 saat önce

Bina filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bina filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Distopik bir Türkiye’de, Hükümet ülke genelinde evlere yeni televizyon antenleri kurmaya başlar. Amaç, ülke genelinde dolaşan bilgilerin takibini yapabilmektir. Çökmekte olan bir apartman kompleksinde, denetçilik görevini üstlenen Mehmet, yeni antenin kurulmasını denetlemek zorundadır. Ancak kurulum sırasında bir şeyler yanlış gider ve anten yayını apartman kompleksi sakinlerini tehdit etmeye başlar. Şimdi bina görevlisi Mehmet, sakinleri tehdit eden açıklanamaz iletimlerin arkasındaki şeytani varlıkla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Yönetmen: Orçun Behram

Senaryo: Orçun Behram

Oyuncular: İhsan Önal, Gül Arıcı, Levent Ünsal, Enis Yıldız, Eda Özel, Murat Sağlam, Işıl Zeynep, Mert Toprak Yadigar, Elif Çakman

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Bina

Yapımcı Firma: Lucidlab Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 115 dk.

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:54 Kaynak: InterSinema.com
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