Bina Filmi

Distopik bir Türkiye’de, Hükümet ülke genelinde evlere yeni televizyon antenleri kurmaya başlar. Amaç, ülke genelinde dolaşan bilgilerin takibini yapabilmektir. Çökmekte olan bir apartman kompleksinde, denetçilik görevini üstlenen Mehmet, yeni antenin kurulmasını denetlemek zorundadır. Ancak kurulum sırasında bir şeyler yanlış gider ve anten yayını apartman kompleksi sakinlerini tehdit etmeye başlar. Şimdi bina görevlisi Mehmet, sakinleri tehdit eden açıklanamaz iletimlerin arkasındaki şeytani varlıkla yüzleşmek zorunda kalacaktır.
Yönetmen: Orçun Behram
Senaryo: Orçun Behram
Oyuncular: İhsan Önal, Gül Arıcı, Levent Ünsal, Enis Yıldız, Eda Özel, Murat Sağlam, Işıl Zeynep, Mert Toprak Yadigar, Elif Çakman
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Bina
Yapımcı Firma: Lucidlab Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 115 dk.
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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