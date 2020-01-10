Bina girişinde yakılan ateş paniğe neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bina girişinde yakılan ateş paniğe neden oldu - Son Dakika

Bina girişinde yakılan ateş paniğe neden oldu

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın girişinde yakılan ateş panik yaşanmasına neden oldu.

Bina girişinde yakılan ateş paniğe neden oldu, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın girişinde yakılan ateş panik yaşanmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir binanın merdiven boşluğundan yükselen dumanı görerek paniğe kapılan bina sakinleri polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanın kaynağını bulmaya çalıştı. Kısa süreli paniğe neden olan dumanın, apartmanın giriş kısmında kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kartonlarla yakılan ateşten kaynaklandığı tespit edildi. Ateş itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri ateşi yakan ve söndürmeden giden şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yeni Mahalle, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:21 Kaynak: İHA
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