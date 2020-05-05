Bina görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika

Bina görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu

KAYSERİ'de, musluk tamiri için apartmana gelen su tesisatçısı Murat Kekme (50), kendisinden komisyon istediği için tartıştığı iddia edilen bina görevlisi Raşit D. (35) tarafından pompalı tüfekle vurularak, ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Betem Life sitesinde yaşandı. Musluk tamiri için binaya gelen Murat Kekme, kendisinden komisyon istediği iddiasıyla apartman görevlisi Raşit D. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda apartman görevlisi Raşit D., evden getirdiği pompalı tüfekle Murat Kekme'yi yaraladı. Kekme'nin vurulduğunu duyan akrabaları ise, olayın yaşandığı binaya gelerek Raşit D.'ye saldırdı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Murat Kekme, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kekme'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.