Bina görevlisini sırtından böyle bıçakladı - Son Dakika
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Bina görevlisini sırtından böyle bıçakladı

07.09.2022 21:35

-Bina görevlisini sırtından böyle bıçakladı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir bina görevlisi, kapı açtığı sırada bina sakini tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

-Bina görevlisini sırtından böyle bıçakladı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir bina görevlisi, kapı açtığı sırada bina sakini tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bina görevlisi sırtından yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Eylül'de ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi bulunan apartmanda meydana gelen olayda, bina sakini A.D., bina görevlisi T.U.'dan bina kapısını açmasını istedi. A.D. bu sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kapıcı T.U.'yu sırtından bıçakladı. Sırtına aldığı bıçak darbesi ile neye uğradığını şaşıran T.U. kaçarken, A.D. de sigara yakarak oturdu. T.U. ihbar üzerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, A.D. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.D.'nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan olay binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bina görevlisini sırtından böyle bıçakladı - Son Dakika

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