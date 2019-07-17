Bina ruhsatlarıyla ilgili önemli düzenleme
4 saat önce
1 Ocak 2019 tarihinden sonra resmi ve özel binalarda yapılacak deprem güçlendirmelerinde, ilgili idarelere yapılacak olan ruhsat başvurularında ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerli olacak.
1 Ocak 2019 tarihinden sonra resmi ve özel binalarda yapılacak deprem güçlendirmelerinde, ilgili idarelere yapılacak olan ruhsat başvurularında ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerli olacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:37
İstanbul için korkutan deprem senaryosu Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek Akdağ'da doğal ortamda yetişen kekikler geçim kaynağı oluyor