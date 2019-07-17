Bina ruhsatlarıyla ilgili önemli düzenleme

1 Ocak 2019 tarihinden sonra resmi ve özel binalarda yapılacak deprem güçlendirmelerinde, ilgili idarelere yapılacak olan ruhsat başvurularında ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerli olacak.

1 Ocak 2019 tarihinden sonra resmi ve özel binalarda yapılacak deprem güçlendirmelerinde, ilgili idarelere yapılacak olan ruhsat başvurularında ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerli olacak.

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