Son Dakika Haberleri: Bina ruhsatlarıyla ilgili önemli düzenleme
Son Dakika Ekonomi Haber

Bina ruhsatlarıyla ilgili önemli düzenleme

4 saat önce

1 Ocak 2019 tarihinden sonra resmi ve özel binalarda yapılacak deprem güçlendirmelerinde, ilgili idarelere yapılacak olan ruhsat başvurularında ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerli olacak.

Bina ruhsatlarıyla ilgili önemli düzenleme, System.String[]
1 Ocak 2019 tarihinden sonra resmi ve özel binalarda yapılacak deprem güçlendirmelerinde, ilgili idarelere yapılacak olan ruhsat başvurularında ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerli olacak.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul için korkutan deprem senaryosu Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek Akdağ'da doğal ortamda yetişen kekikler geçim kaynağı oluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:34:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bina ruhsatlarıyla ilgili önemli düzenleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]