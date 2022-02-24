Bina sayısı yüzde 14 arttı - Son Dakika
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Bina sayısı yüzde 14 arttı

24.02.2022 10:23
Bina sayısı yüzde 14 arttı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 14, daire sayısı yüzde 16,8, yüzölçümü yüzde 24,1 arttı.

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 14, daire sayısı yüzde 16,8, yüzölçümü yüzde 24,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı 4'üncü çeyrek Yapı İzin İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 24,1 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2021 yılının 4'üncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 14,0, daire sayısı yüzde 16,8, yüzölçümü yüzde 24,1 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 56,4'ü konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2021 yılı 4'üncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 49,2 milyon m iken; bunun 27,8 milyon metrekaresi konut, 11,5 milyon metrekaresi konut dışı ve 10,0 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 69,2 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2021 yılı 4'üncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 34,1 milyon metrekaresi ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,0 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 16,8 arttı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2021 yılının 4'üncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 28,9, daire sayısı yüzde 18,3, yüzölçümü yüzde 16,8 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 57,8'i konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2021 yılının 4'üncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 41,7 milyon metrekare iken; bunun 24,1 milyon metrekaresi konut, 8,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 8,7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 75,2 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2021 yılının 4'üncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçümü payına 31,4 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,3 milyon metrekaresi ile sanayi binaları ve depolar izledi.

(İHA)

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Türkiye İstatistik Kurumu, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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