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Bina sayısı yüzde 59,5 arttı - Son Dakika

Bina sayısı yüzde 59,5 arttı

17.11.2021 10:18
Bina sayısı yüzde 59,5 arttı

Belediyeler tarafından 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde verilen yapı ruhsatlarında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, bina sayısı yüzde 59,5 arttı.

Belediyeler tarafından 2021 yılı Ocak- Eylül döneminde verilen yapı ruhsatlarında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, bina sayısı yüzde 59,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak-Eylül dönemi Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, belediyeler tarafından 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde verilen yapı ruhsatlarında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, bina sayısı yüzde 59,5, yüzölçümü yüzde 36,4, değer yüzde 86,3, daire sayısı yüzde 33,4 arttı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 57,6'SI KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belediyeler tarafından 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 99,2 milyon m2 iken; bunun 57,2 milyon metrekaresi konut, 23,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 18,8 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 69,9 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen yapılarda, kullanma amacına göre en yüksek yüzölçümü payına 69,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 7,7 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 1,3 AZALDI

Belediyeler tarafından 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde verilen yapı kullanma izin belgelerinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 13,0 ve değeri yüzde 34,3 artarken, yüzölçümü yüzde 1,3 ve daire sayısı yüzde 1,5 azaldı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 56,0'SI KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belediyeler tarafından 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 85,2 milyon metrekare iken; bunun 47,7 milyon metrekaresi konut, 20,3 milyon metrekaresi konut dışı ve 17,3 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 73,6 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Ocak-Eylül döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapılarda, kullanma amacına göre en yüksek yüzölçümü payına 62,7 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,4 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

-İHA-

Bina sayısı yüzde 59,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, konut, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bina sayısı yüzde 59,5 arttı - Son Dakika


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