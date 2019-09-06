Bina tırmanışında asansöre meydan okudu: 12 saniyede 23 metre tırmandı
1 saat önce
2016 dünya hızlı tırmanış şampiyonu Polonyalı Marcin Dzienski şovuyla izleyenleri büyüledi.
2016 dünya hızlı tırmanış şampiyonu Polonyalı Marcin Dzienski şovuyla izleyenleri büyüledi. Polonyalı sporcu 12 saniye 12 salisede cam bir binada 23 metre tırmanmayı başardı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:15
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