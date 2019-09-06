Son Dakika Haberleri: Bina tırmanışında asansöre meydan okudu: 12 saniyede 23 metre tırmandı
Son Dakika Dünya Haber

Bina tırmanışında asansöre meydan okudu: 12 saniyede 23 metre tırmandı

1 saat önce

2016 dünya hızlı tırmanış şampiyonu Polonyalı Marcin Dzienski şovuyla izleyenleri büyüledi.

">

2016 dünya hızlı tırmanış şampiyonu Polonyalı Marcin Dzienski şovuyla izleyenleri büyüledi. Polonyalı sporcu 12 saniye 12 salisede cam bir binada 23 metre tırmanmayı başardı.

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



73 yaşında anne olan kadın, kocasından gelen haberle sarsıldı
Filipinler'de bir kadın, 6 günlük bebeği el çantasında ABD'ye kaçırmak isterken yakalandı Kocasını boğarak öldürdükten sonra kafasını ve cinsel organını kesen kadın tutuklandı Ahmet Hakan'dan Yenikapı'daki araçlarla ilgili çağrı: Çıkın, açıklayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 19:21:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bina tırmanışında asansöre meydan okudu: 12 saniyede 23 metre tırmandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]