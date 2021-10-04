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Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı

04.10.2021 11:25

İtalya'nın Milano kentinde kalkışından kısa bir süre sonra kullanılmayan bir binanın üstüne düşen tek motorlu uçakta bulunan 8 kişi yaşamını yitirdi. Uçakta ölenlerin arasında Romanya'nın en zengin iş adamlarından Dan Petrescu'nun yanı sıra eşi, oğlu ve aile dostlarının da bulunduğu bildirildi.

İtalya'nın Milano kentinde kalkıştan kısa süre sonra düşen uçakta ölen 8 kişi arasında Romanya'nın en zengin iş adamlarından Dan Petrescu'nun da olduğu bildirildi.

KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA BİR BİNANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 68 yaşındaki milyarder Dan Petrescu'nun kullandığı tek motorlu Pilotus PC-12 model uçak, Milano Linate havaalanından yerel saatle 13.00 civarında, kalkışından kısa süre sonra henüz belirlenemeyen sebeple San Donato ilçesindeki kullanılmayan bir binanın üstüne düştü.

MİLYARDER İŞ ADAMININ AİLESİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Rotası Sardinya Adası'ndaki Olbia kenti olan uçaktaki 8 kişiden kurtulan olmadı. Ölenler arasında Dan Petrescu'nun yanı sıra eşi, oğlu ve aile dostlarının bulunduğu belirtildi. Bu arada, İtalya Uçuş Güvenliği Ajansı (ANSV), kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İtalya'da binaya çakılan uçakta Romanyalı milyarder Dan Petrescu ve ailesi de bulunuyormuş
Çakılan özel jette hayatını kaybedenlerden biri de milyarder iş adamı Dan Petrescu'ydu.

UÇUŞLA İLGİLİ ANORMALLİK TESPİT EDİLMİŞ

Milano Cumhuriyet Başsavcılığından Savcı Tiziana Siciliano da uçağın kara kutusunun bulunduğunu, olayla ilgili kusurlu felaket gerekçesiyle soruşturma başlatacaklarını açıkladı. Savcı Siciliano, kazadan önce uçuşla ilgili radarda anormallik tespit edildiğini ancak uçaktan herhangi bir alarm gelmediği bilgisini verdi.

"GÖKYÜZÜNDE UÇAĞIN PARÇALARI UÇUŞUYORDU, ÇOK KORKTUM"

Kazanın ardından Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala olay yerinde incelemelerde bulundu. Görgü tanıklarından 19 yaşındaki Andrea, olaya ilişkin, "Kontrolünü kaybetmiş bir uçak gördüm. Tam olarak düşerken gördüm. Düştüğünü de gördüm. Sonra çok duman ve alev vardı. Gökyüzünde uçağın parçaları uçuşuyordu. Çok korktum. Daha sonra polis ve jandarma ekipleri geldi. Şans eseri yol boştu, kimse yoktu" ifadesini kullandı.

Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı

İtalyan, Romanya, İtalya, Milano, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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