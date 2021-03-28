Bina yıkılırken düşen kedi ağır yaralandı: O anlar kamerada - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında çatıda bulunan kedi aşağıya düştü, o anlar kameralara yansıdı.

İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen büyük depremde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde de yine ağır hasarlı bir binanın iş makinesi yardımıyla yıkımı yapılıyordu. O sırada binanın çatısına çıkan kedi, beton kalıbının yıkılmasıyla biranda aşağıya düştü. Kedinin düştüğü anlar ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan ve tedavi altına alınan kediye serum bağlandığı, durumunun kritik olduğu öğrenildi.

(İHA)