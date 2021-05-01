Bina yıkımında canlarını hiçe saydılar - Son Dakika

Eskişehir'de bir inşaatta işçilerin iş güvenliği kurallarını hiçe sayarak yaptığı bina yıkımı izleyen vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi.

Eskişehir'in Sivrihisar Caddesi'nde bulunan bir inşaatta akıllara durgunluk veren bir yıkım çalışması yapıldı. Beş katlı binanın tepesinde yapılan çalışmada inşaat işçilerinin hiçbirinin üzerinde ne bir baret vardı ne de herhangi bir aksilikte işçinin aşağı düşmesini engelleyecek bir önlem alınmıştı. Binanın en üst katına çıkan işçinin bir ip yardımıyla çekerek duvarı yıkmaya çalışması izleyen vatandaşları hayrete düşürdü. Duvarın çekilerek yıkılmasının ardından binanın üst tarafında ciddi sarsılmalar meydana gelirken devasa bir toz bulutunun aşağıdaki yolu kapladığı görüldü. Bu sırada caddeden geçmekte olan arabaları kenardan gitmeleri için uyaran bir diğer inşaat işçisinin de aynı şekilde kafasında bir baret veya yüzünde gözlerini tozdan koruyacak bir gözlük dahi olmadığı gözlendi. Daha sonra yukarıda çalışan iki inşaat işçisi yıkılan duvarın ardından kalan parçaları el yordamıyla binadan ayırmaya çalıştı. Neyse ki sonucunda ciddi yaralanmalar hatta ölümlere bile neden olabilecek bu çalışmada kimsenin burnu dahi kanamadı. - ESKİŞEHİR