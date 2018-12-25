Son Dakika Haberleri: Bina Yıkımında Evlerinin Zarar Gördüğü İddiasıyla Şikayetçi Oldular (2)

Bina Yıkımında Evlerinin Zarar Gördüğü İddiasıyla Şikayetçi Oldular (2)

1 saat önce

'MAĞDURLARA ZARARLARINI KARŞILAYACAĞIMIZI BİLDİRDİK'Yıkım işini üstlenen müteahhit Cemil Demircioğlu yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: "Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkımına karar verilen taşınmazın yıkımı için gerek Menteşe Belediyesi'ne gerekse Emniyet Müdürlüğü'ne...

Bina Yıkımında Evlerinin Zarar Gördüğü İddiasıyla Şikayetçi Oldular (2), System.String[]
'MAĞDURLARA ZARARLARINI KARŞILAYACAĞIMIZI BİLDİRDİK'

Yıkım işini üstlenen müteahhit Cemil Demircioğlu yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkımına karar verilen taşınmazın yıkımı için gerek Menteşe Belediyesi'ne gerekse Emniyet Müdürlüğü'ne gerekli bildirimler yapılmış ve tüm önlemler alınmış olduğu halde yıkım sırasında binaların eski ve bitişik nizam olmasından bu talihsiz kaza yaşanmıştır. Olaydan sonra ilgili kişiler ile görüşüp zararlarını gidermek istediğimizi beyan ettik. Hatta 24 Aralık tarihinde tamirat için gerekli malzeme ve işçileri göndermek istediğimizi mal sahiplerine bildirdik. Kendilerinden bugün saat 16.00 için randevu aldık. Ancak mağdur olan vatandaşlar, tespit yaptırmak istediklerini beyan ettikleri için herhangi bir tamirata başlanamamıştır. Tespit işlemi tamamlanır tamamlanmaz, zararın ortadan kaldırılması için gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır" dedi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:19 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Menteşe, Muğla, Güncel
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