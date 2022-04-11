BİNA YIKIMINDA YAN BİNA ZARAR GÖRDÜ, GÖREVLİLER ENKAZDAN KAÇARAK KURTULDU - Son Dakika

Estetikle bambaşka biri olan fenomen, ilk kez aylık harcamasını anlattı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kentsel dönüşüm için 5 katlı binanın yıkımı sırasında yanındaki bina zarar gördü. Bunun üzerine 8 daire ile 2 işyerinde oturanlar tahliye edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan yıkım anında, iş makinesi operatörü ile çevredekilerin enkaz ve oluşan toz bulutundan kaçarak kurtulması yer alıyor. Pazaraşağı Mahallesi Uluyol Caddesinde bulunan 30 yıllık Özlem Apartmanı'nın mülk sahipleri kentsel dönüşümden yararlanmak amacıyla bir firmayla anlaştı. Cuma günü yıkım kararı alınan bina için gerekli önlemler alınarak dün çalışmalar başlatıldı. Firmaya ait iş makineleri, itfaiye ekipleri ve çevre güvenliği için polis nezaretinde yıkım başladı. BİR ANDA ÇÖKTÜ

Binanın 2 katının dış cephesindeki duvarın yıkımı sonrası iş makinesi operatörü taşıyıcı kolonlara ekskavatör ile darbe vurmaya başladı. Bu sırada bina çöktü. İş makinesi enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çökme esnasında görevliler koşarak canlarını kurtarırken etrafı toz bulutu kapladı. Yıkım sonrası bina bitişiğindeki 5 katlı binanın zemin katındaki kolon zarar gördü. Yan binadaki 8 dairede oturanlan ve alt kattaki 2 işyeri çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

'TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI'

Yalvaç Belediye Başkanlığı Fen İşleri ekipleri binayı mühürledi. Yıkılan binanın mülk sahiplerinden Yıldırım Kılınç, "Binamızı kentsel dönüşümden yararlanmak için yıkmaya karar verdik. İş makineleri çalışmaya başlamıştı. Her şey yolunda giderken bina bir anda yıkıldı, bir toz bulutu oluştu. Bu esnada yan binanın kolonu zarar gördü ve yıkılma tehlikesi olduğu için acilen tahliye edildi. Tek tesellimiz can kaybı olmaması" dedi.

KAMERA KAYITLARINA YANSIDI

Binanın yıkılma anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında yıkılma anında iş makinesinin çevresine düşen enkaz ile oluşan toz bulutundan çevredekilerin kaçışı yer alıyor.