Son dakika... Bina yıkımlarında bayrak hassasiyeti kamerada - Son Dakika

Son dakika... Bina yıkımlarında bayrak hassasiyeti kamerada
05.11.2020 20:22
Son dakika gelişmesine göre Bina yıkımlarında bayrak hassasiyeti kamerada İzmir'de yaşanan depremde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ederken, bir binanın yıkımı esnasınsa camda asılı Türk bayrağına zarar vermeden binadan alan iş makinası operatörü çevredekilerden alkış aldı.
Bina yıkımlarında bayrak hassasiyeti kamerada
İZMİR - İzmir'de yaşanan depremde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ederken, bir binanın yıkımı esnasınsa camda asılı Türk bayrağına zarar vermeden binadan alan iş makinası operatörü çevredekilerden alkış aldı.
İzmir'i 6.6 ile sarsan depremin yaraları sarılmaya çalışırlırken ağır hasar alan binaların yıkımına da devam ediliyor. Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesinde ağır hasar alan binalardan Canbazoğlu Apartmanı'nın yıkımı esnasında bir işyerinin camında Türk Bayrağı asılı olduğunu gören iş makinası operatörü, bayrağı iş makinasının kıskacıyla itinayla aldı. Bayrağı sağlam bir şekilde binadan alan operatör, ay yıldızlı bayrağımızı polislere teslim etti.
Bayrağın binadan sağlam bir şekilde alınması sırasında çevrede bulunan vatandaşlar ise alkışlarla iş makinası operatörüne teşekkür etti.
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