Bina yöneticisi olarak görevlendirilen kayyum konuştu: "Kat maliklerinin talebinin dışında veya apartmanda alınan kararların dışında her hangi bir... - Son Dakika

Bina yöneticisi olarak görevlendirilen kayyum konuştu: "Kat maliklerinin talebinin dışında veya apartmanda alınan kararların dışında her hangi bir...

01.04.2021 15:54
Bina yöneticisi olarak görevlendirilen kayyum konuştu:

Ankara'daki bir apartmana mahkeme kararı doğrultusunda yönetici sıfatı ile kayyum olarak görevlendirilen Serhat Uludağ, yaşanan sıkıntılı süreçleri ve problemleri anlattı.

Ankara'daki bir apartmana mahkeme kararı doğrultusunda yönetici sıfatı ile kayyum olarak görevlendirilen Serhat Uludağ, yaşanan sıkıntılı süreçleri ve problemleri anlattı.

Çankaya'da bulunan Gelibolu apartmanı Eylül ayında yöneticisinin istifası üzerine uzun süre yöneticisiz kaldı. Kendi içlerinde bir yönetici seçemeyen apartman sakinleri çareyi mahkemeye başvurmakta buldu. Durumu değerlendiren mahkemece binaya yönetici olarak kayyum görevlendirildi. Bina sakinleri problemlerin çözüldüğünü düşünürken sıkıntılar yeniden boy göstermeye başladı ve mahkeme tarafından yönetici olarak görevlendirilen 'Uludağ Yönetim' şirketi yöneticileri ile bina sakinleri arasında problemler çıkmaya başladı. Şirket Başkanı Serhat Uludağ ise yaşanan olumsuzlukların şirketlerinden kaynaklı olmadığını belirterek açıklamalarda bulundu.

"Apartmanı devraldığımıza apartman kasa bakiyesinde yetersizdi"

Alınan kararlar doğrultusunda hizmet verdiklerini söyleyen Uludağ Yönetim Başkanı Serhat Uludağ, "Geçtiğimiz yılın Haziran ve Eylül ayında kat malikleri toplantı yapıyorlar. Eylül ayında yönetici istifa ediyor. Ekim ayında kat maliklerinden birisi hukuk mahkemesine başvuruyor. Hukuk mahkemesi de Aralık ayında Kat Mülkiyeti kanunu gereği bizi yönetici olarak atıyorlar. Bize tebligat yapılan tarih Ocak ayında. Biz 2021 yılının Ocak ayında hizmet vermeye başladık. Biz mahkeme tarafından bir apartmana yönetici olarak atandığımız zaman ilk olarak toplantı yapmak isteriz. Fakat Ankara Valiliği'nin kararı gereği toplantılar Mart ayı içerisinde yapılabiliyor. Biz Mart ayı içerisinde ilk toplantımızı yaptık ve alınan kararlar doğrultusunda hizmet vermeye devam etmekteyiz. Biz apartmanı devraldığımıza apartman kasa bakiyesinde yetersiz düzeyde para vardı" dedi.

"Ek aidat toplama talebinde bulunduk"

Apartman sakinleri arasında fikir ayrılıkları yaşandığını belirten Başkan Uludağ, "Kendi kararlarıyla aidatları 300 TL olarak yapmışlar Eylül ayında. Bu hesapta 22 daireden elde edilen aylık 6 bin 600 lira sadece doğalgaz parasına bile yetmemektedir. Biz devraldığımızda apartmanın kasasında hiç para yoktu. Ek aidat toplama talebinde bulunduk. Hem kiracılar hem de kat malikleri bunu kendi istekleriyle onaylamadılar. Yıllık her daireden ortalama olarak toplamamız gereken tutar 600 lira civarında olması gerekiyor. Fakat onu da kabul etmediler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da risk analiz raporu bekliyoruz. Bir de Gazi Üniversitesi'nden bilirkişi heyetinden ana yapının riskli yapı olup olmadığı hakkında rapor hazırlıyorlar. Apartmandaki bir kısım kat malikleri apartmanın riskli yapı olduğunu ve üzerine harcama yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Diğer bir kısmın da apartmanın risksiz bir yapı olduğunu, güçlendirme çalışmaları ve merkezi ısı sisteminin onarımı ile talepleri var" değerlendirmesinde bulundu.

"Maliklerinin çoğunluğu ne derse o yapılır"

Kararları bina kendilerinin değil, apartman sakinlerinin istekleri doğrultusunda uyguladıklarını ifade eden Başkan Uludağ, "Kat Mülkiyeti Kanunu gereği kat maliklerinin çoğunluğu ne derse o yapılır. Biz de mevzuat gereği kat maliklerinden hangi kararları alırsak onları devam ettiriyoruz. Biz kat mülkiyetinin içerisinde bulunan yönetici sıfatıyla orada görevlendirilmiş bir firmayız. Kat maliklerinin talebinin dışında veya apartmanda alınan kararların dışında her hangi bir şekilde hareket edemeyiz. Kat malikleri veya orada oturan daire sakinlerimizin genelde bakış açısı, 'bu bir kayyum ve kayyum istediği şekilde hareket eder, para toplar, icraya verir' diye düşünüyorlar. Çoğu daire sakini diğer daire sakinlerini suçluyor bağımsız olarak. Biz zaten bunları herkese tebliğ ediyoruz. Apartman kasamızda ne kadar para olduğunu 7/24 izleyebildikleri bir online sistemimiz var. Kasa bakiyesinde para olduğu halde her hangi bir doğalgaz alımı yapılmazsa bu zaten bizim ihmalimizdir. Bu da zaten bizi oldukça sıkıntıya sokar" şeklinde konuştu.

Hakkında ki iddialar hakkında da konuşan Uludağ, yöneticilerin her zaman karalamalara maruz kaldığını dile getirerek şunları dedi:

"Yüz daireli bir yeri düşünün, bir kişi sadece kendisini icraya verdiğimizden dolayı herhangi bir şekilde bu iddiaları ileri sürebilir. Bu şekilde iddiaları olan kişileri özellikle yargıya taşımalarını rica ediyoruz. Karalama kampanyası her zaman olacaktır bunun farkındayız. Çünkü yöneticiler hiçbir zaman sevilmez. Sosyal medya hesaplarımıza da baktığınız zaman müstehcen içerikli ve ya FETÖ takipçisi gibi söylemler bizim de kulağımıza çok geliyor. Sosyal medya hesaplarımıza girip bizi takip edenler görecekler, sosyal medya hesaplarımız içerisinde çokta etkin olarak kullanmıyoruz ve kurumsal bir onaylama yoluna da gitmedik. Bu şekilde iddiaları öne sürenler özellikle yargıya gitsinler çünkü bu biz ancak bu şekilde aklanabiliriz. Kişisel Verilerin Korunması kanunu gereği biz bu konuda oldukça sıkı denetlenmekteyiz ve kendi içimizde de otokontrolümüze sahibiz. Asla hiç kimseye kimsenin iletişim bilgilerini vermeyiz."

Apartmanın genel durumu hakkında da bilgi veren Uludağ, "Binada merkezi ısıtma sistemi şu anda yanmıyor kasanın boş oluşundan dolayı. Temizlik firmasının paraları ödendi, elektrik faturaları ödendi. Görev aldığımız süreden bu yana hizmet bedellerinin hiç birini fatura etmemize rağmen çekmedik. Çünkü hem kışın apartmandakiler mağdur olmasın hem de şu anda oldukça yetersiz bakiyedeler. Biz bile tahsilatımızı yapmadık. Bedavaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Ankara, Uludağ, Eylül, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bina yöneticisi olarak görevlendirilen kayyum konuştu: 'Kat maliklerinin talebinin dışında veya apartmanda alınan kararların dışında her hangi bir... - Son Dakika


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