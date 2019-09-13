Son Dakika Haberleri: Binada çıkan yangın korkuttu
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Binada çıkan yangın korkuttu

9 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir binanın 4. Katında çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir binanın 4. Katında çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Kahta'nın Yavuz Selim Mahallesi 5009 Nolu sokakta bulunan 4 katlı bir evin 4. katında çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangın başka katlara sıçramadan söndürdü. Yangında herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken büyük maddi hasar meydana geldi. Evdeki eşyaların büyük bir bölümü yandı.


Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:54 Kaynak: İHA
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