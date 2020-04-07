Binada çıkan yangında iki daire kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Zonguldak'ta bir binada çıkan yangında iki daire kullanılmaz hale geldi.

Yeni Mahalle Komiser Sadi Bey Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Zonguldak ve Kilimli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangında binanın çatısıyla 2 daire kullanılmaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinden Emine Tabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ev sahibinin Almanya'da olduğunu ve kendisine bilgi verildiğini söyledi.