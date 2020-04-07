Binada çıkan yangında iki daire kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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Binada çıkan yangında iki daire kullanılmaz hale geldi
6 saat önce
Zonguldak'ta bir binada çıkan yangında iki daire kullanılmaz hale geldi.
Zonguldak'ta bir binada çıkan yangında iki daire kullanılmaz hale geldi.
Yeni Mahalle Komiser Sadi Bey Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Zonguldak ve Kilimli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.
Yangında binanın çatısıyla 2 daire kullanılmaz hale geldi.
Mahalle sakinlerinden Emine Tabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ev sahibinin Almanya'da olduğunu ve kendisine bilgi verildiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:22 Kaynak: AA
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