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Binada oluşan çatlak panik yaşattı

36 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bir bina inşaatının yanında bulunan apartmanda çatlaklar oluştu.

Binada oluşan çatlak panik yaşattı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bir bina inşaatının yanında bulunan apartmanda çatlaklar oluştu. Oluşan çatlak mahalleliye adeta gece nöbeti tutturdu.


Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bina yapımı için inşaat çalışmaları sürerken, inşaat alanın hemen bitişiğinde bulunan 5 katlı apartmanda çatlaklar oluştu. Çatlağın görülmesi üzerine apartman sakinleri durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik tedbiri amacıyla binadaki vatandaşların tahliyesini sağladı.


Oluşan çatlağı gören mahalle sakinleri olay mahallinde gece boyunca beklerken, yapımı süren inşaatın müteahhidi, belediye personelleri, YEDAŞ ekipleri ve doğal gaz ekipleri olay yerinde gerekli tedbirleri aldılar. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:16 Kaynak: İHA
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