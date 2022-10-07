Binada yangın çıktı, Başkan Beyoğlu ev sakinlerini yalnız bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Binada yangın çıktı, Başkan Beyoğlu ev sakinlerini yalnız bırakmadı

07.10.2022 16:49
Binada yangın çıktı, Başkan Beyoğlu ev sakinlerini yalnız bırakmadı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Mahalledeki ev ziyaretleri sırasında olayla karşılaşan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, söndürme faaliyetlerinde bulunan itfaiye ekipleri ve olaydan etkilenen binanın sakinleriyle görüştü.

Bağlar 5 Nisan Mahallesi'nde meydana gelen yangın, çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. 703. Sokak'ta bulunan Mervan Apartmanı'nın girişinde yaşandı. Mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hüseyin Beyoğlu, olay yerine gelerek Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yürüttüğü söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Sevindirici olan tarafın olayda cana zarar gelmemesi olduğunu belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, "Öncelikle bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kimsenin zarar görmemiş olması sevindirici olan taraf. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale etti. Biz de hemen buraya geldik. Çok şükür kısa zamanda söndürüldü. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı dikkatli ve itidalli olmaya davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Damadını namaz kılarken silahla vurdu Damadını namaz kılarken silahla vurdu Son dakika haberi | Bağlar'da evde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi | Bağlar'da evde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binada yangın çıktı, Başkan Beyoğlu ev sakinlerini yalnız bırakmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:26 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 23:03:57. #1.12#
SON DAKİKA: Binada yangın çıktı, Başkan Beyoğlu ev sakinlerini yalnız bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement