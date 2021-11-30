Binadaki ağır kokular cansız bedeni ortaya çıkardı - Son Dakika

Binadaki ağır kokular cansız bedeni ortaya çıkardı

NİĞDE - Niğde'de, bina sakinlerinin ağır koku nedeniyle yetkililere bildirdiği evde yalnız yaşayan yaşlı adamın cenazesi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şahinali Mahallesi Şirinevler 1 sokakta meydana gelen olayda, ağır kokudan rahatsız olan bina sakini durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, evde yalnız yaşan 65 yaşındaki Turgut A.'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Turgut A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen Turgut A.'nın kesin ölüm sebebinin yapılan otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.