Binadan ayakkabı çaldı, 5 metre uzaklaşamadan gece kartallarına yakalandı - Son Dakika
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Binadan ayakkabı çaldı, 5 metre uzaklaşamadan gece kartallarına yakalandı

25.02.2022 09:56
Binadan ayakkabı çaldı, 5 metre uzaklaşamadan gece kartallarına yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir aparmandan ayakkabı çalan hırsız aparman çıkışında gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir aparmandan ayakkabı çalan hırsız aparman çıkışında gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Olay, Orta Mahalle 203 sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri sokak üzerinde bir aparmanın duvarının arkasına gizlenmiş bir şahıs olduğunu fark ederek 'dur' ihtarında bulundu. Bekçilerden kaçan şahıs kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında isminin K.K. olduğu ve bölgede yapılan aramalarda şahsın ilk görüldüğü duvarın yanında bir adet pazar çantası olduğu ve içerisinde de malzemeler bulunduğu tespit edildi. K.K.'nın çantanın kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine, çantanın içerisinde bir adet elektrik sayacı, 1 çift spor ayakkabı, 1 adet kürek ve bir takım malzemeler olduğu görüldü. K.K.'nın malzemelerin kendisine ait olup olmadığı yönünde sorulan sorulara çelişkili ifadeler kullanması üzerine bina içerine giren ekipler seslere uyanan kapıcı dairesinde ikamet eden aile ile yaptığı görüşme sonucunda ayakkabıların dairede yaşan aileye ait olduğunu belirledi. Çanta içerisindeki malzemelere el konulurken, K.K. olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Binadan ayakkabı çaldı, 5 metre uzaklaşamadan gece kartallarına yakalandı - Son Dakika


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