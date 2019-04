Binadan Düşen Köpeğinin Yasını Tutuyor

KAAN BOZDOĞAN - Başakşehir 'de şirket sahibi Tamer Cesur, iş yerinin bulunduğu binanın 5. katından düşerek ölen köpeğinin yasını tutuyor.Alınan bilgiye göre, Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı İş Batı İş Merkezinde iş yeri bulunan Tamer Cesur'un, yavruyken aldığı ve "Cesur" adını verdiği 10 aylık Amerikan Akita cinsi köpeği, iş merkezinin 5. katından düştü.Ölmeden önceki son anları ve düşme görüntüsü de güvenlik kameralarınca kaydedilen köpek, sahibi tarafından iş merkezine yakın boş bir araziye gömüldü.İş adamı Tamer Cesur, AA muhabirine, köpeğinin düştüğü bölümdeki korkuluklarda, bazı camların eksik olduğunu anlattı.Cesur, olay günü iş yerinde olduğunu, bir süre ortalıkta görünmeyen köpeğini aramaya çıktığını, aşağı indiğinde ise ölü halde bulduğunu anlattı.Köpeğinin, sürekli binanın beşinci katında bulunan iş yerinde serbest dolaştığını dile getiren Cesur, "Cesurumuz normalde bu bölgede serbest olarak dolaşırdı. Korkuluklarda cam yok, yönetimin ihmalinden kaynaklanan bir olay. Cesur o tarafa (camın eksik olduğu) gidiyor ve oradan dışarı çıkıyor. Orada 30-40 santimlik bir mesafe var, geri dönerken ayağı kayıyor ve düşüyor." dedi."Oradan köpeğim değil, bir insan bile rahatlıkla düşebilir. İş merkezindeki güvenlik zafiyetinden ötürü köpeğimi kaybettim." diyen Cesur, iş merkezi yönetiminden şikayetçi oldu.Tehlikenin devam ettiğini ancak korkulukların halen onarılmadığını vurgulayan Cesur, şunları söyledi:"Polise şikayette bulundum, olay yeri incelemesi yaptılar. Avukatlarımla da görüştüm, dava açacağız. Sonuna kadar bu işi takip edeceğiz. Buradan bir insan düşse yönetim bunun hesabını nasıl verecek? Hayvan diyorsunuz ama benim için bir can. İnsandan farkı yok. İnsan düşseydi ne yapacaktınız? Ne olacaktı? Bunun vebalini kim ödeyecek? O zavallı hayvanın hayatını kaybetmesinde ihmal olduğunu düşünüyorum, o yüzden ben hakkımı helal etmiyorum.""Üç gündür gece gündüz ağlıyorum""O bir can, o bir dost, o bir arkadaş." ifadelerini kullanan Cesur, yaşadığı acının tarifsiz olduğunu vurguladı.Cesur, şunları söyledi:"Ben canımı kaybettim, gerçekten çok üzgünüm. Üç gündür gece gündüz ağlıyorum. Çok zoruma gidiyor. İhmalden dolayı zoruma gidiyor. Ecel muhakkak, Allah'ın takdiri ama ben buradaki ihmalden dolayı üzülüyorum. Canım gitti, evladım gitti. Hayvan diyemiyorum ben ona. Dili olmayan, konuşamayan insandı. Gerçekten duyguluydu, hisliydi. Bizi sabah iş yerinde karşılardı. Öğle yemeğini, akşam yemeğini birlikte yiyorduk. Ben onun yüzünden iş yerinden saat 22.00'den önce eve gitmiyordum. Çünkü onunla keyifli vakit geçiriyordum. Benim her şeyimdi açıkçası. İki oğlum var, üçüncüsü oydu. Ben şu anda üçüncü oğlumu kaybettim. Gerçekten çok üzgünüm. Ailece çok üzgünüz. Bu durum bizi çok etkiledi."