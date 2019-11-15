Son Dakika Haberleri: Binadan düştü denilen Talha'nın, minibüsün altında kaldığı belirlendi (2)
Son Dakika Güncel Binadan düştü denilen Talha'nın, minibüsün altında kaldığı belirlendi (2) - Son Dakika

Binadan düştü denilen Talha'nın, minibüsün altında kaldığı belirlendi (2)

7 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİTalha Gökçe'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Binadan düştü denilen Talha'nın, minibüsün altında kaldığı belirlendi (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ

Talha Gökçe'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Talha için Alibaba Mahallesi Hacı Hasan Camisi'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenazeye minik Talha'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından minik Talha'nın büyük tabut içerisine konulan cenazesi Yukarı Tekke Çocuk Mezarlığına defnedildi.

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan minibüs şoförü M.G.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Minik Talha'nın ailesinin, olayın bir kaza sonucu yaşandığını belirttikleri ve M.G.'den şikayetçi olmadıkları öğrenildi.


Alibaba, Gökçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:43 Kaynak: DHA
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