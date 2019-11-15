Son Dakika › Güncel › Binadan düştü denilen Talha'nın, minibüsün altında kaldığı belirlendi (2) - Son Dakika
Binadan düştü denilen Talha'nın, minibüsün altında kaldığı belirlendi (2)
7 saat önce
TOPRAĞA VERİLDİTalha Gökçe'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:43 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİ
Talha Gökçe'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Talha için Alibaba Mahallesi Hacı Hasan Camisi'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenazeye minik Talha'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından minik Talha'nın büyük tabut içerisine konulan cenazesi Yukarı Tekke Çocuk Mezarlığına defnedildi.
Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan minibüs şoförü M.G.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Minik Talha'nın ailesinin, olayın bir kaza sonucu yaşandığını belirttikleri ve M.G.'den şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
Son dakika: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: Kuvvetli olacak İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu