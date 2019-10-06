Son Dakika Haberleri: Binadan gelen 'kötü koku' ihbarı polisi harekete geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Binadan gelen 'kötü koku' ihbarı polisi harekete geçirdi

25 dakika önce

Antalya'da bir kişi evinin salonunda balkon kapısına diz çökmüş şekilde ölü bulundu.

Binadan gelen 'kötü koku' ihbarı polisi harekete geçirdi, System.String[]

Antalya'da bir kişi evinin salonunda balkon kapısına diz çökmüş şekilde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.30 sırasında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2474 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan 53 yaşındaki Şeref Erpolat'in dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve gelen polis, Şeref Erpolat'ın dairesinin kapısını açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. Balkon penceresinden eve giren itfaiye ve polis ekipleri, Şeref Erpolat'ı salon kapısı önünde dizlerinin üzerinde cama dayalı ölü şekilde buldu. En son 5 gün önce görüldüğü belirlenen Erpolat'ın dairesinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Cesedinin kokması nedeniyle sağlık ve polis ekipleri çalışmalarını maske takarak tamamladı. Adli tabip ve savcılık incelemesinin ardından Şeref Erpolat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Antalya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor
Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama Serinlemek için Zap Suyu'na giren 2 kuzen boğularak can verdi Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık çınar bebek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 20:56:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binadan gelen 'kötü koku' ihbarı polisi harekete geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]