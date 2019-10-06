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Binadan gelen kötü koku ölüm haberini de beraberinde getirdi

42 dakika önce

Binadan gelen kötü koku ölüm haberini de beraberinde getirdi Binadan gelen koku ihbarı itfaiye ve polisi harekete geçirdi balkondan giren itfaiye ekipleri, cesetle karşılaştı Antalya'da şüpheli ölümANTALYA - Antalya'da bir kişi evinin salonunda balkon kapısına diz çökmüş şekilde ölü bulundu.

Binadan gelen kötü koku ölüm haberini de beraberinde getirdi

Binadan gelen koku ihbarı itfaiye ve polisi harekete geçirdi

balkondan giren itfaiye ekipleri, cesetle karşılaştı

Antalya'da şüpheli ölüm

ANTALYA - Antalya'da bir kişi evinin salonunda balkon kapısına diz çökmüş şekilde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay saat 18.30 sırasında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2474 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan 53 yaşındaki Şeref E'nin dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve gelen polis Şeref E'nin dairesinin kapısını açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. Balkon penceresinden eve giren itfaiye ve polis ekipleri, Şeref E'yi salon kapısı önünde dizlerinin üzerinde cama dayalı ölü şekilde buldu. En son 5 gün önce görüldüğü belirlenen Şeref E'nin dairesinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Cesedinin kokması nedeniyle sağlık ve polis ekipleri çalışmalarını maske takarak tamamladı. Adli tabip ve savcılık incelemesinin ardından Şeref E'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Binadan gelen kötü koku ölüm haberini de beraberinde getirdi

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:38 Kaynak: İHA
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